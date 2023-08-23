Украинцы убеждены, что в ближайшие пять лет Украину ожидает развитие

Две трети украинцев уверены в развитии Украины в ближайшие 5 лет, каждый пятый ждет застоя. Это засвидетельствовали результаты социологического исследования ко Дню независимости "Представление о патриотизме и будущем Украины", проведенного агентством Рейтинг 16-20 августа 2023 года и обнародованного в 23 августа, сообщает Экономическая правда.

В то же время, 21% респондентов считают, что Украину в ближайшие годы ждет застой.

Более положительная оценка – у опрошенных старшего возраста, у женщин, у тех, кто во время войны остался в Украине.

При этом 61% опрошенных являются сторонниками бесплатной медицины, 57% - бесплатного высшего образования (24% в обоих случаях - платного). 57% рассчитывают на запрет продажи украинской земли иностранцам (31% - что иностранцы смогут ее покупать).

53% считают, что государство в будущем должно быть ответственно за повышение доходов граждан, 34% - что за это должны быть ответственны сами граждане.

42% убеждены, что в Украине в будущем должны быть запрещены однополые браки, 37% - что запрещены.

36% рассчитывают на запрет трудоустройства мигрантам из Ближнего Востока, 50% - на разрешение.

31% - сторонники госрегулирования в экономике, 48% - свободного рынка; 28% - "сильной руки", 64% - расширения демократии; 15% - усиления контроля, 75% - расширения свобод СМИ.

Опрос проводился среди 6050 респондентов, в т.ч. 700 внутренне перемещенных лиц, находящихся в Украине, и 750 беженцев из Украины. Структура массива отражает структуру населения Украины по состоянию на начало 2022 года.