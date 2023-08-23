Разведка выманила в Украину российский вертолет с экипажем

Недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом, со ссылкой на высокопоставленные источники в спецслужбах, сообщает Украинская правда.

Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авибазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 см.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области.

В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Пилот остался в Украине, его семью заранее вывезли в Украину. Сейчас пилот с семьей находятся в Украине.

Ми-8 остался в Украине и детали к истребителям тоже.

Вертолет, по данным УП, сейчас в Киеве.