В РФ снова заявили об атаке дронов вблизи аэродрома Шайковка

Власти Калужской области России заявляют о сбитии дронов вблизи села Шайковка, неподалеку от которого расположен одноименный аэродром, сообщает Украинская правда.

"Днем на территории Кировского района, вблизи с. Шайковка, силами ПВО было уничтожено два БПЛА" , – сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он утверждает, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, 21 августа российские Telegram-каналы сообщили о попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области утром. Там, как утверждают Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется. Губернатор региона утверждает, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.

Позже источники в ГУР подтвердили﻿, что в результате атак на аэродромы "Сольцы" и "Шайковка" были полностью уничтожены два самолета.