NYT: Путин на саммите БРИКС ищет поддержку своей войны

Саммит стран БРИКС должен был сосредоточиться на том, следует ли расширить клуб и как стать противовесом Западу. Но над встречей, которая началась в Йоханнесбурге во вторник, нависла тень российского вторжения в Украину. Ведь Владимир Путин пытался с помощью видеосвязи склонить страны-участницы клуба на сторону Москвы, со ссылкой на New York Times, сообщает Зеркало недели.

В своей речи перед другими лидерами Путин обвинил Запад в том, что Россия вышла из соглашения об экспорте украинского зерна, которое помогло стабилизировать мировые поставки продовольствия и цены на него. Срыв этих поставок вызывает серьезную обеспокоенность во многих развивающихся странах, в том числе и в странах, входящих в блок.

Издание напоминает, что Путин был единственным лидером, не прибывшим в ЮАР лично из-за ордера на его арест, выданого Международным уголовным судом. Он произнес свое записанное послание на гигантском видеоэкране в конференц-центре. ЮАР, являющаяся подписантом Римского устава, была бы обязана арестовать его, если бы он приехал на саммит. Потому хозяин саммита попросил Путина держаться подальше.

Другие страны БРИКС рассматривают клуб как ядро дипломатического и экономического блока в противовес альянсам, в которых доминирует Запад, таким как G7. Десятки других стран подали заявки на присоединение. Саудовская Аравия, Индонезия, Египет и Аргентина среди тех, кто считается первыми в списке.

БРИКС создали базирующийся в Шанхае Новый банк развития как альтернативу учреждениям, таким как Всемирный банк, для предоставления финансирования развивающимся странам. Страны-участники обсуждают возможность введения новой валюты, чтобы уменьшить роль доллара как средства платежа в международной торговле. Но страны, входящие в группу, имеют разные интересы, что затрудняет поиски консенсуса между ними. Бразилию, Индию и ЮАР критикуют на Западе за то, что они не осудили вторжение России в Украину. Но они хотят оставаться в хороших отношениях как с США и Европой, так и с Китаем и Россией.

Китайский лидер Си Цзиньпин удивил наблюдателей тем, что не появился на открытии конференции даже после того, как накануне появился на официальной встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Министр торговли Китая Ван Вэньтао зачитал заранее подготовленную речь Си Цзиньпина вместо него, заявив, что БРИКС не преследует создание блоковой конфронтации.

«Скорее, это усилия, направленные на расширение архитектуры мира и развития» , – говорилось в речи.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сказал, что обсудил с Си Цзиньпином войну в Украине, и «мы оба согласились с важностью диалога и переговоров между двумя сторонами». Обе страны якобы придерживаются нейтралитета в конфликте, хотя Китай оказал значительную поддержку России. Китай, как и Россия, пытается развивать связи с африканскими странами и другими странами за пределами основных экономических и структур безопасности, в которых доминируют США и Европа, включая НАТО, G7 и ЕС.

Си Цзиньпин хочет расширить группу БРИКС, но премьер-министр Индии Нарендра Моди опасается присоединения стран, близких Пекину. Индия и Китай имеют пограничные споры, которые привели к кровопролитию и склонны рассматривать друг друга как потенциального соперника.

По прибытии в Йоханнесбург премьер-министра Индии встретил большой билборд и очередь из южноафриканцев индийского происхождения: лидеров бизнеса и культуры, тщательно отобранных местной группой заинтересованных лиц.

«Нет никаких сомнений, что в ближайшие годы Индия станет локомотивом мирового роста» , – сказал он на саммите.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в ЮАР в понедельник, что стало первой остановкой в его поездке, которая также включает визиты в другие африканские страны. На саммите он призвал к укреплению Нового банка развития. Этот банк возглавляет его протеже и бывшая президент Бразилии Дилма Руссефф.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров присутствовал лично, сначала пожав руки ряду официальных лиц, а затем присоединился к группе традиционных южноафриканских танцоров. После нескольких неуверенных шагов он несколько раз похлопал в ладоши, а затем поднял большой палец вверх и ушел.

New York Times отмечает, что, по крайней мере на короткое время, именно Путин и его война оказались в центре внимания. После своего вторжения 18 месяцев назад Россия заблокировала украинские порты, а украинский экспорт зерна резко упал, что привело к глобальному дефициту и стремительному росту цен. Это стало кризисом, который особенно ощутимо сказался в некоторых частях Африки.

В июле 2022 года ООН и Турция договорились с Украиной и Россией о коридоре в Черном море для безопасного экспорта украинского зерна. Но в прошлом месяце Путин в одностороннем порядке вышел из соглашения, заявив, что выгодные для России положения были проигнорированы или неадекватны. После этого его войска начали систематическое уничтожение украинских зерновых и портовых мощностей.

Во вторник Путин повторил свое заявление о том, что именно действия Запада против России повлекли за собой дефицит. Он также еще раз предложил предоставить бесплатное продовольствие бедным странам.

«Наша страна имеет возможность заменить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в качестве бесплатной помощи нуждающимся странам, тем более что в этом году ожидается отличный урожай» , - сказал он.

«Для России намеренно создают препятствия в поставках зерна и удобрений за границу, и в то же время нас лицемерно обвиняют в нынешнем кризисе на мировом рынке» , – добавил он.

Но правда в том, что российский экспорт продовольствия достиг рекордного уровня за год, когда действовало соглашение. Критики обвиняют Москву в использовании голода как оружия и средства для финансирования войны