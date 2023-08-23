ГУР: Защитники подбили российский самолет во время боя возле Змеиного

ГУР: Защитники подбили российский самолет во время боя возле Змеиного
Фото: скриншот видео

На днях Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по российскому самолету в Черном море, когда тот пытался уничтожить украинский катер вблизи острова Змеиный, – самолет оккупантов получил повреждения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море. В территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко", произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров".

Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины.

Однако он получил ответ.

"Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" – никакого вреда украинским военным нанесено не было.
В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома".

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