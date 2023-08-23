Науседа: пусковые установки ЗРК NASAMS прибудут в Украину в сентябре

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что приобретенные Литвой пусковые установки ЗРК NASAMS прибудут в Украину в сентябре, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Науседа подчеркнул, что Литва будет поддерживать Украину до победы.

"Сегодня в Киеве я сказал моему дорогому другу президенту Владимиру Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы.

В следующем месяце Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS", – написал он.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Литву за сильную и длительную поддержку Украины.

"Всегда рад приветствовать Гитанаса Науседу в Киеве. Я поблагодарил Гитанаса за сильную и длительную поддержку Украины со стороны Литвы.

Военная помощь, формула мира, экспорт зерна, восстановление и другие вопросы. У нас есть полное понимание и готовность работать вместе", – написал Зеленский.

Напомним, в конце июня Науседа объявил, что Украина получит от Литвы две пусковые системы зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Как известно, президент Литвы Гитанас Науседа в среду утром прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины.