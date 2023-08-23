Кулеба: к Крымской платформе присоединилась Сербия

В этом году к Крымской платформе, среди других стран, присоединилась Сербия, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, открывая саммит Крымской платформы.

"Для меня честь приветствовать на этом третьем саммите новых участников: Бахрейн, Сербия, Восточный Тимор, Объединенные Арабские Эмираты, Дунайская комиссия, ЮНЕСКО и Всемирная организация туризма. Наша общая цель остается неизменной – создавать условия для освобождения Крыма из оккупации, как и всех временно оккупированных территорий Украины", – заявил Кулеба на открытии саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что в этом году среди участников саммита – 63 государства и организации.

Напомним, 23 августа в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы. Среди топ-гостей, которые лично приехали в Украину - президент Литвы Гитанас Науседа, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.