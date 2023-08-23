Украина разорвала соглашения с Ираном и Сирией об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада в среду, 23 августа, проголосовала за прекращение действия соглашений с Ираном и Сирией об избежании двойного налогообложения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Прекращение действия соглашений будет способствовать:

недопущению пополнения бюджетов Ирана и Сирии как стран, способствующих стране-агрессору. Это происходило путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Ирана и Сирии, осуществляющих деятельность в Украине;

недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Иране и Сирии резидентами Украины, осуществляющими деятельность в этих странах;

освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Ираном и Сирией по налоговым вопросам.

После прекращения действия соглашений ко всем доходам резидентов Ирана и Сирии, полученным из источников в Украине, будет применяться общая ставка налогообложения - 15% вместо льготных ставок, установленных соглашениями.

Соглашение с Ираном действовало с 1996 года, с Сирией - с 2004-го.