Украина разорвала соглашения с Ираном и Сирией об избежании двойного налогообложения
Верховная Рада в среду, 23 августа, проголосовала за прекращение действия соглашений с Ираном и Сирией об избежании двойного налогообложения, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Прекращение действия соглашений будет способствовать:
- недопущению пополнения бюджетов Ирана и Сирии как стран, способствующих стране-агрессору. Это происходило путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Ирана и Сирии, осуществляющих деятельность в Украине;
- недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Иране и Сирии резидентами Украины, осуществляющими деятельность в этих странах;
- освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с Ираном и Сирией по налоговым вопросам.
После прекращения действия соглашений ко всем доходам резидентов Ирана и Сирии, полученным из источников в Украине, будет применяться общая ставка налогообложения - 15% вместо льготных ставок, установленных соглашениями.
Соглашение с Ираном действовало с 1996 года, с Сирией - с 2004-го.