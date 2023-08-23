Дуда объяснил, почему признание Крыма российским опасно для всего мира

Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении на саммите Крымской платформы отметил, что от результата войны России против Украины, в том числе того, сможет ли она "закрепить" за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка, сообщает Европейская правда.

Анджей Дуда отметил, что для Варшавы события 2014 года уже были четким сигналом о реальных намерениях Кремля по всей Украине, и поэтому Польша изначально решительно поддерживала Украину.

"Ни у кого не должно быть иллюзий, что оккупация Крыма – какая-то региональная проблема. Это проблема глобального уровня. Если мы ее не решим вместе, мы де-факто начнем соглашаться на новую архитектуру безопасности в мире, новый мировой порядок, основанный на "законе силы" – порядок, навязанный Россией. Деоккупация Крыма и полное восстановление территориальной целостности Украины является необходимой предпосылкой не только для безопасности в Черноморско-Азовском бассейне, но и стабильности глобальной архитектуры безопасности. Нельзя позволить Путину достичь его целей в отношении Украины", – подчеркнул президент Польши.

Он подчеркнул, что Москва должна вернуть все оккупированные территории и столкнуться с последствиями своих действий.

"Не должно быть никаких уступок России... Давайте не забывать, какие реальные ставки в этой войне. Это сохранение мирового порядка, основанного на международном праве, уважении к территориальной целостности и праве наций определять свое будущее. На кону – все, что является краеугольными камнями свободного мира", – отметил Анджей Дуда.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем выступлении отметил, что именно с Крыма началась российская агрессия против Украины, и очевидно Крым будет местом, где ей окончательно положат конец.

Напомним, 23 августа в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы. Среди топ-гостей, которые лично приехали в Украину - президент Литвы Гитанас Науседа, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.