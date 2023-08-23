Зеленский: Военные просят разрешить мобилизовать больше людей на войну

Зеленский: Военные просят разрешить мобилизовать больше людей на войну
Фото: president.gov.ua

Военное командование призвало президента Украины разрешить мобилизовать больше людей на войну, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках "Крымской платформы".

Журналистка спросила главу государства, будет ли усиление или ускорение мобилизации, учитывая контрнаступление и потери, и будут ли "служить все".

Президент не дал прямого ответа.

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать... Все. Больше пока не могу вам ничего сказать".

Предыстория:

  • 11 августа президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО главной темой которого были результаты проверки ТЦК и социальной поддержки.
  • 17 августа Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкоматов.
  • 22 августа оперативники проводили по всей стране более 200 обысков в медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования.
  • По результатам более 200 обысков в ТЦК для документирования коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция изъяла более 10 000 медицинских дел.

Новости

Популярные темы форума

analytics