Зеленский: Военные просят разрешить мобилизовать больше людей на войну
Военное командование призвало президента Украины разрешить мобилизовать больше людей на войну, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках "Крымской платформы".
Журналистка спросила главу государства, будет ли усиление или ускорение мобилизации, учитывая контрнаступление и потери, и будут ли "служить все".
Президент не дал прямого ответа.
"Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать... Все. Больше пока не могу вам ничего сказать".
Предыстория:
- 11 августа президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО главной темой которого были результаты проверки ТЦК и социальной поддержки.
- 17 августа Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкоматов.
- 22 августа оперативники проводили по всей стране более 200 обысков в медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования.
- По результатам более 200 обысков в ТЦК для документирования коррупционных схем уклонения от призыва Нацполиция изъяла более 10 000 медицинских дел.