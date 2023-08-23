Премьер Канады объявил о введении новых санкций против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время обращения к участникам третьего саммита Крымской платформы в среду объявил о введении новых санкций против России, сообщает Европейская правда.

Трюдо подчеркнул, что Канада выражает свою солидарность с Украиной и будет продолжать оказывать ей помощь, как это было с начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года.

"Сегодня Канада объявляет о новых санкциях против четырех физических и 29 юридических лиц из России, в том числе в ядерной отрасли", – сказал он.

Канадский премьер добавил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не выведет войска со всей украинской территории, включая Крым.

"Канада будет продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется", – подытожил Трюдо.

Новые санкции правительство Канады пока не публиковало, поэтому неизвестно, кого именно они касаются.

В июле Канада объявила о санкциях против 39 россиян и 25 российских организаций в рамках последнего раунда мер, направленных на наказание Москвы за вторжение в Украину.

А в августе Оттава объявила санкции против 15 российских физических и трех юридических лиц из-за преследования политических оппонентов и критиков кремлевского режима.