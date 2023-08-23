Новоизбранный нардеп Тарарин принял присягу и вошел во фракцию "Слуги народа"

В среду, 23 августа, политическая партия Слуга народа сообщила, что членом их фракции в парламенте стал Николай Тарарин, который заменил скандального депутата Андрея Холодова, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря пресс-службы партии Юлии Палийчук в Telegram.

По ее словам, новоизбранный депутат баллотировался в Верховную Раду под номером 147 по списку политсилы и уже принял присягу народного депутата.

Николай Тарарин по образованию является юристом, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и проходил военную службу в органах военной прокуратуры.

С 2005 года новоизбранный депутат работал по специальности в сфере гражданского и хозяйственного права, а также был адвокатом. В 2019 году присоединился к работе политсилы во время президентских и парламентских выборов 2019 года.

28 июля журналисты-расследователи Схем заявили, что Холодов полгода находится за пределами Украины. По их данным, нардеп находится на Кипре и развивает семейный бизнес за рубежом.

По данным Схем, Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался.

31 июля экс-нардеп написал заявление о сложении депутатского мандата. В тот же день его исключили из партии Слуга народа. 9 августа Верховная Рада прекратила полномочия Холодова.

16 августа ЦИК признала народным депутатом Николая Тарарина после лишения экс-нардепа Андрея Холодова мандата.