Президент Литвы: с Крыма началась российская агрессия и там должна закончиться

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем выступлении на саммите Крымской платформы отметил, что именно с Крыма началась российская агрессия против Украины, и очевидно этот полуостров будет местом, где ей окончательно положат конец, сообщает Европейская правда.

Науседа отметил, что полномасштабной войне России против Украины предшествовала гибридная вооруженная агрессия 2014 года.

"Все мы могли видеть, как одно циничное нарушение международного права прокладывало путь для следующего", – отметил литовский президент.

Он привел широкий перечень преступлений, которые российские военные совершали и продолжают совершать в войне против Украины.

Науседа акцентировал также, что контроль над Крымом Россия тоже использует для ведения войны против Украины и для ограничения свободы судоходства в Черном море, создавая угрозы для глобальной продовольственной безопасности.

"Все это началось в Крыму в феврале 2014 года. И, судя по всему, это также то место, где все это должно закончиться – когда Крым вернется, как часть государства Украина. Украинский народ заслуживает того, чтобы увидеть Крым освобожденным и безопасным. Коренной народ, крымские татары, пострадавшие от волн этнических чисток и геноцида от сначала царского, потом советского режимов, заслуживают того, чтобы строить свой дом – без дискриминации и репрессий", – подчеркнул Гитанас Науседа.

Президент Литвы добавил, что международное сообщество обязано обеспечить ответственность России за все нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

"Ответственные за многочисленные военные преступления и само преступление агрессии не должны остаться безнаказанными", – подчеркнул Науседа.

Президент Португалии в своем выступлении отметил, что вопрос Крыма невозможно отделять от более широкого контекста войны России против Украины.

Напомним, глава МИД Украины объявил, что в этом году количество участников Крымской платформы снова возросло – добавились новые организации и государства, среди которых Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.

Среди топ-гостей, которые лично приехали в Украину - президент Литвы Гитанас Науседа, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.