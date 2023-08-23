Президент Венгрии: Война закончится с возвращением Крыма

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что признает справедливой позицию Украины о том, что развязанная Россией война окончательно закончится только с возвращением Крыма, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в своем выступлении на саммите Крымской платформы 23 августа.

"Мы должны четко стоять на стороне Украины и осуждать неспровоцированную агрессию Российской Федерации... Суверенитет и территориальная целостность Украины – это то, о чем не стоит вопрос. Украина имеет право сказать: где война началась, в Крыму, там она должна и закончиться – с возвращением Крыма", – сказала Каталин Новак.

Она добавила, что Украина, которая защищается, имеет "уважение и полную солидарность Венгрии".

Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении отметил, что от того, сможет ли Россия по результатам войны "закрепить" за собой Крым, зависит сохранение всего мирового порядка.

А литовский лидер Гитанас Науседа в своем выступлении подчеркнул, что именно с Крыма началась российская агрессия против Украины, и, очевидно, Крым будет местом, где ей окончательно положат конец.