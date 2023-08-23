Президент Португалии призвал не отделять вопрос Крыма от вторжения в Украину

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза призвал не отделять вопрос оккупированного Крыма от общего контекста российского вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил во время третьего саммита Крымской платформы в Киеве.

"Невозможно отделять вопрос Крыма от глобальной атаки и вторжения на украинскую территорию. Любая попытка отделить эти два вопроса демонстрирует не поддержку, не помощь украинскому народу, а является ненужной преградой восстановлению территориальной целостности Украины", – заявил де Соуза.

Вторым важным моментом для него является то, что нужно помнить, что всегда речь идет прежде всего о человеческом достоинстве, ведь речь идет не только о международном праве, не только о конституционном праве, а о людях.

"Мы, политики, получили мандат не для удовлетворения наших потребностей, не для национальной гордости, а чтобы решать проблемы простых людей, чтобы уважалось человеческое достоинство. И это все касается проблемы Крыма" , – сказал президент Португалии.

Напомним, 23 августа в Киеве проходит третий саммит Крымской платформы. Среди топ-гостей, которые лично приехали в Украину - президент Литвы Гитанас Науседа, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.