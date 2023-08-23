РоСМИ: В РФ разбился самолет, среди пассажиров значился Пригожин (Обновлено)

Небольшой самолет разбился в Бологовском районе Тверской области России, Росавиация утверждает, что на борту был главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщает Украинская правда.

Об этом сообшают Telegram-каналы Baza и Mash, российская пропагандистка Ксения Собчак в Telegram.

Событие произошло под селом Куженкино.

По данным Baza, разбился бизнес-джет Embraer. На его борту, по предварительным данным, было 7 челове − все они погибли. В сети появилось видео падения самолета и фото пожара уже на земле.

Бізнес-джет упав у Тверській області Россі, усі 7 осіб, що були на борту, загинули, пишуть російські Telegram-канали. Пишуть, що цей літак належав Пригожину pic.twitter.com/kzb8GLB6Fu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023

Российская пропагандистка Ксения Собчак со ссылкой на свои источники сообщила, что упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину.

"Это произошло в 15 километрах от Хотилово. По нашей информации, там было 3 человека экипажа и 7 пассажиров. Был ли там сам Пригожин – неизвестно", − написала Собчак.

Обновлено: Позже МЧС России подтвердило, что в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва − Санкт-Петербург. Сообщается, что на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.

По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли. МЧС России сообщило, что проводит поисковые работы.

Пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщило, что среди пассажиров самолета значился Евгений Пригожин.

СМИ пишут, что на борту упавшего самолета, кроме самого Пригожина, был также и его заместитель − Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Сообщается, что перед крушением самолета очевидцы слышали два сильных хлопка, после у судна отвалилось крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО.

Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.

Очевидцы говорят, что видели взрыв в воздухе, после чего самолет начал падать.

Baza со ссылкой на Flightradar сообщает, что самолет не снижался перед падением. Он пропал с радаров при наборе высоты.

Российские СМИ сообщают, что Пригожин 23 августа действительно вылетел в Россию из Африки, на борту с ним якобы был весь командный состав ЧВК "Вагнера". Также пишут, что близкое окружение не может дозвониться до Пригожина.

Позже росСМИ сообщили, что на месте крушения обнаружили тела 8 погибших.

Второй самолет, принадлежащий Пригожину, приземлился в подмосковном аэропорту "Остафьево".

Сообщается, что в 17:19 борт Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" с номером RA-02748 вылетел з Москвы в Петербург, где сел в 18:27. Через короткое время он отправился обратно и приземлился в российской столице уже в 20:02. О пассажирах этого судна пока ничего неизвестно. По данным портала FlightRadar, 24 августа этот самолет должен был лететь в Баку.

Издание "Агентство" отмечает, что село Куженкино, в районе которого разбился самолет, находится в 50 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Издание Медуза напоминает, что 23 августа прошел ровно два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер". Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня.