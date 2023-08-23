Залужный показал поднятый над Работино флаг Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео из села Работино Запорожской области, в которое недавно зашли украинские войска. Над селом уже развевается украинский флаг, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Залужный в Telegram.
"Работино. Украина, с Днем Государственного Флага!"
Что предшествовало:
- 22 августа стало известно, что украинские защитники из 47 бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей, россияне тогда обстреливали село из артиллерии.
- 23 августа представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что защитники закрепляются на достигнутых рубежах в Запорожской области.