Президент России Владимир Путин заявил, что гордится бойцами армии РФ, которые воюют против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил в Курской области.

"Благодарю за службу, горжусь вами и, конечно, от всего сердца, поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге" , — сказал президент РФ.

Напомним, свое заявление Путин сделал на фоне сообщения Росавиации о том, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин находился на борту частного самолета, который был сбит вечером 23 августа над Тверской областью.

Позднее появились сообщения, что главарь ЧВК "Вагнер" регулярно всех запутывал, Пригожин якобы регистрировался на один борт, а в это время садился на другой самолет, который находился в небе над Москвой.