Зеленский провел встречу с президентом Венгрии: о чем говорили

Президенты Украины и Венгрии Владимир Зеленский и Каталин Новак провели встречу в рамках третьего саммита Крымской платформы, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский и Новак обсудили вопросы "трансграничного сотрудничества и совместных инициатив в Закарпатской области", а также развитие двусторонних отношений.

Украинский президент отметил личное участие венгерской коллеги в саммите Крымской платформы, а также поблагодарил ее за поддержку Будапештом Киева в противостоянии России.

"Глава государства отдельно отметил помощь Венгрии в лечении раненых украинских военнослужащих и обучении военных медиков", – говорится в сообщении.

Венгерская сторона пока не публиковала информации о встрече Новак и Зеленского. Это первое взаимодействие обоих чиновников по меньшей мере с осени 2022 года, когда Каталин Новак посетила Киев для участия в продовольственном саммите.

Как известно, отношения Украины и Венгрии в последние месяцы были напряженные из-за скандальных заявлений венгерского руководства об Украине, а также торможения Будапештом санкций ЕС.

В свою очередь венгерская сторона требовала от Киева решить спорные вопросы относительно положения венгерского меньшинства на Закарпатье.

Каталин Новак приехала в Украину еще 22 августа, накануне третьего Международного саммита Крымской платформы, начав визит из Закарпатья.

Во время саммита президент Венгрии заявила, что признает справедливой позицию Украины о том, что развязанная Россией война окончательно закончится только с возвращением Крыма.