FT: Самолет Пригожина сбила российская ПВО

Самолет Embraer-135, на борту которого вероятно находился главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, могла сбить российская система ПВО.﻿ Об этом сообщает Financial Time, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Западный чиновник сказал, что у него есть информация о сбитии самолета российской зенитно-ракетной системой. Однако он не смог подтвердить, был ли на борту Пригожин.

"Путин не берет пленных" , - добавил он.

Версию об уничтожении самолета ПВО озвучивали ранее и некоторые российские "военкоры". Издание "Верстка" пишет, что борт Пригожина разбился в 50 км от места расположения систем ПВО 42-го зенитного ракетного полка ВС РФ. Кроме этого, неподалеку находится авиабаза "Хотилово".

Авария самолета с Пригожиным в Тверской области

Вчера в Тверской области России разбился самолет Embraer Legacy 600 с 10 человек на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров - там числился﻿ Пригожин, командир ППК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько наемников.

О гибели Пригожина сообщил﻿ госканал "Россия 24".