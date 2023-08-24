В Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотников над двумя областями

В Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотников над двумя областями
Фото: скриншот

В Минобороны России заявили, что ночью над двумя областями РФ было уничтожено 3 беспилотника, сообщает Украинская правда.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", – говорится в сообщении.

В российском ведомстве говорят, что два БпЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.

"Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", – добавили в МО РФ.

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