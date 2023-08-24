ISW: Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина

Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера", сообщает Украинская правда.

В отчете отмечается, что главарь группы "Вагнера" Евгений Пригожин и ее основатель Дмитрий Уткин, как сообщается, погибли после того, как российские силовики сбили самолет, перевозивший руководство "Вагнера" над Тверской областью.

Российское Федеральное авиационное агентство (Росавиация) сообщило 23 августа, что все пассажиры – Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарьян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матюсеев – погибли в авиакатастрофе вместе со всеми тремя членами экипажа.

Кроме того, российские источники утверждают, что второй самолет Embraer (регистрационный номер RA-02748), принадлежащий "ЧВК Вагнера", вылетел из Москвы, но развернулся и приземлился в московском аэропорту Остафьево примерно в то же время, когда произошел удар.

Данные отслеживания полетов показали, что этот второй самолет прибыл в Санкт-Петербург в 18:27 и вылетел обратно в Москву через 20 минут, прибыв, однако, в 20:02.

Аналитики указывают на то, что Министерство обороны России и Кремль уничтожали "ЧВК Вагнера" и ослабляли власть Пригожина с момента мятежа - и убийство высшего руководства "Вагнера", вероятно, было последним шагом к ликвидации ЧВК как независимой организации.

Эксперты предполагают также, что Пригожин, вероятно, пытался противодействовать уничтожению "Вагнера" Министерством обороны России и Кремлем.

В обзоре отмечают: будущее "ЧВК Вагнера" без руководителя остается неопределенным.

По мнению специалистов, Пригожин и Уткин, бесспорно, были лицами "Вагнера", и их убийство будет иметь значительные последствия для командного состава ЧВК и для самого "Вагнера" как бренда.

Кроме того, командиры и бойцы "Вагнера" могут начать бояться за свою жизнь или быть деморализованными.

Вмешательство российского МО и Кремля в операции "Вагнера" и отсутствие Пригожина, который бы боролся за новые возможности для личного состава "Вагнера", может привести к дальнейшей деградации группировки "Вагнера", говорится в отчете.

Указывают аналитики и на то, что Путин "почти наверняка" приказал российскому военному командованию сбить самолет Пригожина. Российские военные, особенно министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли убили бы Пригожина без приказа Путина.

И добавляют: официальное подтверждение увольнения Суровикина в российских государственных СМИ в тот же день, что и убийство Пригожина, скорее всего, не является совпадением. Кремль, вероятно, намерен, чтобы оба оглашенные наказания стали четким сигналом о том, что с участниками мятежа 24 июня расправились, и что вызов "Вагнера" российскому руководству - это уже решенное дело.

По наблюдениям аналитиков, российские источники отметили, что прошло ровно два месяца с начала вооруженного мятежа "Вагнера", во время которого силы ЧВК сбили несколько российских вертолетов и убили по меньшей мере 13 российских военнослужащих.

Эксперты говорят, что решение о том, что за убийство Пригожина отвечала российская противовоздушная оборона, позволило МО РФ напрямую отомстить за один из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения.

Заметили специалисты и то, что, вероятно, Кремль создает условия для того, чтобы снять явную ответственность за убийство Пригожина с Путина и российских военных.

Ключевые выводы ISW за 23 августа