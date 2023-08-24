Генштаб: ВСУ поразили 10 районов сосредоточения оккупантов

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары авиацией и артиллерией по 10 районам сосредоточения личного состава врага. Всего вчера произошло 23 боевых столкновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Сегодня ночью РФ нанесла ракетный удар по городу Днепр. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БпЛА "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника.

В результате российских террористических атак, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам, портовой инфраструктуре, школам и другой гражданской инфраструктуре.

В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись более 30 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Выемка, Звановка, Раздолевка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселой Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населённых пунктов.

На Авдеевском направлении защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Александрополь, Курахово, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львова, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Республиканец, Бургунка Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства на огневых позициях противника.