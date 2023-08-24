Ракетный удар по Днепру: много повреждений, 7 пострадавших

В ночь на 24 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. ПВО сбила одну ракету, в то же время зафиксированы попадания. Пострадали семь человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Разрушения получил транспортный объект. Пострадали 7 человек - трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести" , - говорится в сообщении.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повреждения получили с десяток объектов. В их числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели и админздание. Также повреждены два жилых дома и 15 киосков.

Вместе с тем повреждены три автобуса, несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Информация по разрушениям уточняется.