Ракетный удар по Днепру: много повреждений, 7 пострадавших
В ночь на 24 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. ПВО сбила одну ракету, в то же время зафиксированы попадания. Пострадали семь человек.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Разрушения получил транспортный объект. Пострадали 7 человек - трое мужчин и четверо женщин, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Повреждения получили с десяток объектов. В их числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели и админздание. Также повреждены два жилых дома и 15 киосков.
Вместе с тем повреждены три автобуса, несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.
Информация по разрушениям уточняется.