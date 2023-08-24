Украинские военные за сутки уничтожили 340 окупантов и 15 артсистем – Генштаб

Украинские военные за сутки уничтожили 340 окупантов и 15 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 340 окупантов, а также уничтожили 15 артиллерийских систем, 20 разведывательных беспилотников и другую военную технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 259160 (+340) человек,
  • танков – 4375 (+2),
  • боевых бронированных машин – 8511 (+23),
  • артиллерийских систем – 5333 (+15),
  • РСЗО – 723 (+1),
  • средств ПВО – 494 (+3),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4344 (+20),
  • крылатых ракет – 1406 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7773 (+28),
  • специальной техники – 801 (+1).

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