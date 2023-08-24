Украинские военные за сутки уничтожили 340 окупантов и 15 артсистем – Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 340 окупантов, а также уничтожили 15 артиллерийских систем, 20 разведывательных беспилотников и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 259160 (+340) человек,
- танков – 4375 (+2),
- боевых бронированных машин – 8511 (+23),
- артиллерийских систем – 5333 (+15),
- РСЗО – 723 (+1),
- средств ПВО – 494 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4344 (+20),
- крылатых ракет – 1406 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7773 (+28),
- специальной техники – 801 (+1).