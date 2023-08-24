Силовики РФ проводят обыски у крымских татар – Меджлис

Во временно оккупированном Крыму российские силовики с 4 утра проводят обыски у крымских татар. Об этом заявили глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также "Крымская солидарность", сообщает Украинская правда.

"С 4 часов утра 24 августа 2023 года в Бахчисарае и Бахчисарайском районе российские каратели врываются с обысками в дома крымских татар" , – сообщил Чубаров.

По его словам, обыски проходят в домах Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Ремзи Неметулаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова.

Чубаров считает такие действия оккупантов местью крымским татарам за третий саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа, и страхом перед неизбежным освобождением Крыма.

По данным Крымской солидарности, обыски проводит ФСБ.

Российские силовики пришли к людям, которых уже ранее задерживали, арестовывали или штрафовали за участие в акциях протеста, а также у родственников политзаключенных.

Отмечается, что активистов Сейдамета Мустафаева и Абдулмеджита Сейтумерова силовики отвозят в Управление ФСБ в Симферополе.