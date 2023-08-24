Национальная легенда Украины: кто получил награды президента
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие во вручении награды главы государства «Национальная легенда Украины». В этом году ее присудили восьми людям, некоторым из них посмертно. Об этом сообщили в офисе президента.
Награду президент вручает гражданам, которые внесли весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность, личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служения украинскому народу.
Награду главы государства «Национальная легенда Украины» в 2023 году получили:
- Младший лейтенант, командир 1-го ОМБ «Волки Да Винчи» ВСУ Дмитрий «Да Винчи» Коцюбайло (посмертно), который с 2014 года активно участвовал в боях с российскими захватчиками. Испытал тяжелое ранение, но через три месяца вернулся на фронт. Первый доброволец, которому присвоено звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут.
- Нейрохирург Андрей Сирко, руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова. Лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, спасших жизнь военнослужащим.
- Волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation Ирина Гук, которая с 2014 года занимается тактической медициной, а именно поставкой критически важных медицинских средств для защитников Украины и гражданских.
- Японский волонтер Фуминори Цучико. С началом полномасштабного вторжения РФ специально приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто вынужден был жить в харьковском метро, скрываясь от постоянных обстрелов. Он за свой счет открыл кафе, где организовал ежедневное безвозмездное питание для горожан.
- Украинская тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Герой Украины Альбина Дерюгина (посмертно). Она организовала в Киеве школу художественной гимнастики «Школа Дерюгиных», которая приобрела мировую популярность. Альбина Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.
- Заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист Андрей Цаплиенко. С 2014 активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. 25 марта 2022 года Андрей получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Награжден орденом «За мужество» ІІ и ІІІ степеней.
- Энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода Владимир Летенко. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущий к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизнь людей. Он также участвовал в разминировании Харьковской области.
- Украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко. Автор песни "Украина", которая стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства. В этом году Тарасу Петриненко исполнилось 70 лет