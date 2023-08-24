Национальная легенда Украины: кто получил награды президента

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие во вручении награды главы государства «Национальная легенда Украины». В этом году ее присудили восьми людям, некоторым из них посмертно. Об этом сообщили в офисе президента.

Награду президент вручает гражданам, которые внесли весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность, личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служения украинскому народу.

Награду главы государства «Национальная легенда Украины» в 2023 году получили: