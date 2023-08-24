Воздушные силы: Оккупанты ударили по Днепру "Искандерами"

Россияне ударили в четверг по Днепру ракетами "Искандер-М" и "Искандер-К". Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Было использовано немного вооружения. Атаковали из Крыма, из Ростовской области и т.д. В частности, из Ростовской области были зафиксированы пуски двух ракет "Искандер-М", это баллистика. Мы знаем, что это такое, знаем, насколько это опасно и насколько мало времени, чтобы действительно отреагировать на эту угрозу" , – сказал он.

По его словам, был зафиксирован и пуск из Крыма крылатой ракеты "Искандер-К", сбитой украинскими силами обороны в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

Напомним, в ночь на 24 августа россияне нанесли удар по Днепру. В городе много повреждений, 7 человек ранены.