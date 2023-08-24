Буданов: ВСУ способны поразить любую часть Крыма

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности украинских сил достичь любой точки оккупированного Крыма для поражения противника, сообщает Радио Свобода.

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника" , – сказал Буданов.

По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".

"Те, кто натворил глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того, чтобы это произошло просто быстрее. И самое бескровное, как это только возможно будет сделать" , – отметил Кирилл Буданов.

23 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в оккупированном Крыму был уничтожен российский ЗРК. По данным ГУР, около 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму произошел взрыв, уничтоживший российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", а также установленные на ней ракеты и личный состав. Российская сторона это не комментировала.

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