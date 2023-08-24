Британская разведка: Зачем Путин посетил штаб в Ростове

Британская разведка сообщила, что президент РФ Владимир Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове, что в 160 км от линии фронта, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании.

По ее данным, Путин провел совещание с высшим офицерским составом, в том числе с начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, который "продолжает командовать операцией в Украине".

Вспоминая о захвате штаба в Ростове, который руководит войной в Украине, группой Вагнера в июне, ведомство предполагает, что президент РФ, скорее всего, "хочет продемонстрировать свою власть и показать, что высшее военное командование функционирует в обычном режиме".