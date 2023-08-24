Генштаб: ВСУ закрепляются южнее Бахмута и возле Новоданиловки

Украинские защитники имеют успех и закрепляются в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области и южнее города Бахмут Донецкой области. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Украинская правда.

"В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы...

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что силы обороны продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

По словам представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, украинские военные наступают южнее города Бахмут. В том районе ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск и активно применяет резервы.

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник безуспешно пытался наступать в районах Новоегоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются.