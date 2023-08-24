Зеленский в День Независимости: В борьбе за Украину важен каждый

Президент Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню Независимости Украины упомянул тех, "кто дает Украине независимость", заявив, что в борьбе за нее "важен каждый", сообщает Радио Свобода.

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей Независимости – Независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это – независимая Украина. В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов. Когда мы отмечаем независимость Украины, каждый может почувствовать в ней себя. Каждый может спросить себя: а где ты в украинской независимости? Что твоего прибавилось к независимости? А чем ты помог независимости?" , - сказал глава государства.

Зеленский вспомнил, в частности, об украинских военных, которые стали на защиту Украины, об их родных, беженцах, детях, рисующих рисунки для военных, учителей, энергетиков, спасателей, журналистов, занимающихся разминированием, переживших оккупацию, плен , кто был ранен.

"Но отдельно я хочу сказать сегодня о тех, о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем. Наши ракеты. Украинские снаряды. Наши пушки. Украинские дроны: "лелеки", "фурии". Морские дроны, "нептуны", "корсары", "стугны". Мы производим все это. Украинцы производят все это.

И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота – крейсер "Москва", когда радуемся попаданиям по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имен не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино. О тех, кого я награждаю закрытыми указами и кто совершает самые сложные операции" , – сказал президент.

"(Важные – ред.) все, кто доказал: все нужны, все важны – и люди, и действия, и слова. Ибо мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!", весь мир отвечает: "Героям слава!" , - добавил Зеленский.

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