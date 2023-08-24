Самолет Embraer Legacy 600 Евгния Пригожина только взлетел с подмосковного аэродрома и повернул на северо-запад в сторону Санкт-Петербурга, когда его сбили. Конец был внезапным. Оглядываясь назад, самое удивительное в зарегистрированной смерти Пригожина то, что он прожил так долго, говорится в статье The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

Это не была постепенная неисправность двигателя, не было времени для аварийной посадки или попытки планирования. Просто летательный аппарат, падающий, как камень, с облачного неба, вращается, когда летит вертикально на поля внизу.

«Дважды взрывалось, а теперь падает. Посмотрите, как он падает» , — сказала одна женщина, снимая темный силуэт самолета до того, как он упал на землю, об уцелевших не могло быть и речи.

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С тех пор, как в июне он двинулся армией недовольных наемников на Москву, наблюдатели Кремля удивлялись , почему Путин позволил своему бывшему повару остаться в живых – не говоря уже о его свободе.

Хотя в авиакатастрофе было бы рано говорить о причинах, мало кто верит, что это действительно был несчастный случай.

Не прошло и двух месяцев после мятежа. Еще до мятежа одной из самых больших загадок российской войны в Украине была толерантность Путина к своему вопиющему, наглому и откровенно амбициозному бывшему рестораннику.

«Бизнесмен» с репутацией преступника и насильника, Пригожин никогда не являлся высокопоставленным инсайдером Кремля, ни членом узкого круга сотрудников КГБ и партнеров по дзюдо, среди которых Путин обычно ищет своих ближайших друзей.

С того момента, как его бойцы «Вагнера» присоединились к бою – спустя более месяца после первого вторжения – Пригожин начал наслаждаться своим публичным имиджем "полководца" и "поборника обычного бойца".

Пригожин и его "псы войны"

Он немедленно перестал отрицать свою связь с Вагнером. Он признал, что все агрессивные возражения были хитростью.

Сам он не был солдатом. Для боевого мастерства он полагался на круг бывших офицеров: Дмитрий Вагнер Уткин, Николай Седой Трошев, Андрей Бриддяга Богатов и Александр Ратибор Кузнецов - все они были награждены кадровыми солдатами, наемниками и генералами. Собаки войны.

Тем не менее, Пригожин любил одеваться в камуфляж и носить с собой автомат. И его тщеславие росло.