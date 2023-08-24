На месте крушения самолета нашли телефон Пригожина – Al Jazeera

Телефон главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обнаружили на месте крушения его самолета в российской Тверской области, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Политический источник издания Al Jazeera в ЧВК "Вагнера" сообщил, что пока нет подтверждения того, что тело Пригожина было среди обломков самолета. При этом там был найден его телефон - он находился у одного из тел.

Источник добавил, что в самолете, который возвращался из Африки в Санкт-Петербург, должен был быть Пригожин. Поэтому вероятно, что он действительно погиб.

"Мы сейчас опираемся на информацию из официальных источников и общаемся с властями, которые всесторонне изучают ситуацию" , - добавил он.

Авария самолета с Пригожиным

Вчера в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров - там числился Пригожин, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько наемников.

При этом некоторые "военкоры" в РФ озвучивают версию об уничтожении самолета средствами ПВО. Кроме того, западный чиновник заявил изданию Financial Time, что располагает информацией о сбитии бизнес-джета российской ЗРК.