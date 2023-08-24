Здания евроинституций подсветили цветом украинского флага
Здания Еврокомиссии, Европейского совета, Европарламента в Брюсселе подсветили в сине-желтые цвета по случаю Дня независимости Украины, сообщает Европейская правда.
"Голубой, как небо над Украиной, желтый, как ее поля. Накануне Дня независимости Украины флаг Украины освещает нашу штаб-квартиру в Брюсселе. Мы отдаем дань уважения храбрым украинцам, которые борются за будущее своей страны", – говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.
"Накануне завтрашнего Дня независимости Украины здание Европейского совета сегодня ярко сияет желто-голубыми цветами, как символ нашей решительной поддержки Украины", – написал председатель Евросовета Шарль Мишель.
"Синий и желтый цвета символизируют мужество и стойкость отважного украинского народа. Они объединяют нас и олицетворяют европейское будущее Украины. И сегодня вечером они освещают наш Европарламент, когда мы присоединяемся к нашим украинским друзьям в праздновании Дня независимости", – заявила президент Европарламента Роберта Мецола.
Кроме того, в сине-желтые цвета подсветили и здание внешнеполитической службы ЕС.
"Мы чествуем мужественный украинский народ, который отважно защищает свое государство и свое будущее. Накануне Дня независимости Украины Европейская служба внешнего действия подсвечивается сине-желтыми украинскими цветами", – написал глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.