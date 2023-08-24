В Евросоюзе сомневаются, что Украины сможет освободить всю территорию

Военное руководство Евросоюза скептически оценивает возможность освободить все оккупированные Россией территории Украины, сообщает Deutsche Welle.

"Остается под вопросом, можно ли восстановить полный суверенитет Украины имеющимися в распоряжении средствами" , - заявил председатель комитета ЕС по военным делам (EUMC) генерал Роберт Бригер в интервью газете Die Welt, опубликованном в четверг, 24 августа.

По оценке австрийского военного эксперта, контрнаступление Украины, ведущееся с июня, пока не принесло существенных результатов.

"Я бы также с осторожностью отнесся к прогнозам прорыва украинских войск через российские линии обороны. Количество бригад, имеющихся в распоряжении Киева для наступления, невелико. С другой стороны, у России были месяцы на то, чтобы создать плотные и хорошо укрепленные оборонительные линии" , - добавил Бригер.

Нынешнюю ситуацию глава комитета ЕС по военным делам считает войной на истощение, победителя в которой определить невозможно.

"Хотелось бы, чтобы эта война окончилась военным успехом Украины, но дать такой прогноз нельзя" , - констатирует Роберт Бригер в интервью.

По его мнению, Россия способна вести войну в Украине "еще очень продолжительное время", а военные возможности Москвы не сильно пострадали от санкций Запада.

"К тому же, Россия обладает огромной массой оружия и гигантскими потенциальными резервами личного состава" , - говорит генерал, указывая, что в этих сферах Москва имеет явное преимущество перед Киевом.

Комитет Евросоюза по военным делам – это высший военный орган Европейского Союза, в котором заседают начальники генштабов всех стран-членов ЕС.