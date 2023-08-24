В Крыму произошел бой с привлечением авиации: в ГУР сообщили о спецоперации (Обновлено)

С 5 до 6 часов утра 24 августа возле населенного пункта Маяк произошел бой с участием плавсредств и авиации, заявили источники в украинской разведке, сообщает Крым Реалии.

О стрельбе в районе Тарханкутского мыса также сообщил российский телеграм-канал Shot. По данным их источников, в районе введен план "Крепость".

Подробности о данном бое пока не приводятся. Ни российская ни украинская сторона пока это официально не подтвердили.

В селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Также на тарханкутском полуострове – расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Обновлено. Подразделения Главного управления разведки провели высадку на территории Крыма — спецоперация состоялась при взаимодействии с военно-морским флотом, сообщил﻿ спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному". По его словам, "цели достигнуты", потерь среди личного состава нет.

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