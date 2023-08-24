Россияне за сутки атаковали девять регионов Украины – данные ОВА

Под ударами российской армии за прошедшие сутки находились девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 четверга, 24 августа, сообщает Укринформ.

В частности, Черниговская область за сутки подверглась 10 вражеским обстрелам, в результате которых прогремели 199 взрывов. Под ударом оказался Новгород-Северский район. Российские захватчики атаковали его из артиллерии и минометов. В селе Гремяч Новгород-Северской общины вражеским огнем ранен один человек, повреждены дом и хозяйственная постройка.

Сумскую область за ночь и утро россияне обстреляли 11 раз, попав по приграничным территориям и населенным пунктам. В результате вражеских обстрелов произошли 67 взрывов. Под ударами русских захватчиков находились Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Хотинская, Юнаковская и Великописаревская общины. Прошло без последствий.

Вчера в течение дня российские войска 31 раз обстреляли населенные пункты Сумской области, повлекшие 120 взрывов. Вражеские удары получили Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Роменская, Свесская, Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Середино-Будская и Путивльская общины.

Роменскую общину захватчики атаковали беспилотником типа Shahed, ударив по помещению учебного заведения в городе Ромны. Помещение разрушено полностью, четверо гражданских погибли, еще столько же получили ранения.

Днепропетровскую область ночью россияне атаковали ракетами. Вражеский удар был направлен по Днепру. Одну из российских ракет сбили защитники из Воздушного командования "Восток".

В результате вражеской атаки на Днепр разрушений подвергся транспортному объекту, пострадали семь человек, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены также около десяти объектов, в том числе банк, заправочная станция, гостиница, агрофирма, производство мебели и административное здание. Изуродованы 15 киосков, два жилых дома, три автобуса, несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы. Уточнение информации о разрушениях продолжается.

Также вчера днем от вражеских обстрелов страдала Марганецкая община Никопольского района. Российские войска дважды ударили по ней из тяжелой артиллерии. Прошло без пострадавших. Уточнение последствий продолжается.

Запорожскую область за прошедшие сутки россияне обстреляли 90 раз. Вражеские удары потерпели 26 городов и сел. Пострадавших посреди гражданского населения нет. 71 обстрел российские войска произвели из артиллерии, направив огонь по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Левадному, Новодаровке, Каменскому, Степному и другим прифронтовым населенным пунктам.

Червоное, Роботино, Степногорск, Лукьяновское и Новодаровка пострадали от десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня врага. Малиновку и Пятихатки захватчики трижды атаковали с беспилотников. Орехов получил от россиян шесть авиационных ударов.

В Харьковской области ночью российская армия обстреляла город Волчанск Чугуевского района, в результате чего повреждения получило здание местного противотуберкулезного диспансера, произошел пожар. Также повреждена пилорама, где тоже произошло возгорание, уничтожены трактор МТЗ и автомобиль.

Этой же ночью враг из артиллерии обстрелял село Вильча Чугуевского района, повредив забор и повлек загорание сухой травы.

На Слобожанском направлении российские захватчики избивали из авиации по районам Довжика Богодуховского района и Чугуновки Купянского района, из минометов и артиллерии атаковали Огурцово, Гатище и Красный Яр Чугуевского района.

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары в районе Шейковки, из артиллерии и минометов обстреляли Двухлетнюю, Кисловку, Котляровку, Табаевку, Крахмальное и Песчаное. В Купянске вчера в результате вражеских обстрелов из артиллерии повреждения получили частный дом, автомобиль, прицеп и линия электропередач. Пострадавших нет.

Ракетным ударом (Х-35) российских войск по селу Михайловка Чугуевского района повреждены здания общества с ограниченной ответственностью "Агросервис ЛТД", произошел пожар. Вражеским огнем разрушен металлический состав с удобрением, повреждены мастерская, шесть автомобилей, тягач и топливозаправщик. Прошло без пострадавших.

В Волчанске в результате российских обстрелов горел жилой дом и хозяйственные постройки. В селе Явирское Изюмского района на поле, принадлежащем одноимённому предприятию, во время проведения земельных работ на неизвестном взрывном устройстве взорвался минитрактор Т-150, управляемый дистанционно. Потерпевших нет.

В Луганской области авиационный удар российские войска нанесли по Твердохлебову, артиллерийским – по Невскому и Белогоровке. За сутки захватчики произвели в общей сложности 151 обстрел, выпустив 546 снарядов.

В Донецкой области за сутки российская армия убила одного и ранила четырех мирных жителей. От вражеских ударов страдали Авдеевка, Часов Яр, Звездное, Богоявленко, Новоукраинка, Клищиевка, Максимовка, Искра и Прелесное. Российскими обстрелами в регионе повреждены 11 частных жилых домов, здание сельского совета, общеобразовательная школа, кафе, пять гражданских автомобилей, грузовик и птичник.

В Николаевской области в результате вражеских обстрелов в сутки пострадали по меньшей мере трое мирных жителей. Двум пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно, другой госпитализирован. Так, ночью русские войска атаковали Куцурубскую общину, повредив жилые дома и хозяйственные постройки.

Вчера днем и сегодня ночью враг бил по Очакову Очаковской общины, в результате чего повреждения получили жилищная инфраструктура и линия сети Интернет. Уточнение последствий продолжается. Вчера в течение дня россияне обстреливали из артиллерийских установок и РСЗО акваторию Очаковской общины. Прошло без пострадавших.

Херсонскую область в сутки российская армия обстреляла 99 обстрелов, выпустив всего 497 снарядов. В частности, восемь вражеских обстрелов подвергся Херсону. По городу захватчики выпустили всего 32 снаряда.

Вражеские попадания зафиксированы в районах 29 населённых пунктов области. Захватчики попали, в частности, по территории и зданию детского сада, территории фабрики и предприятия в Херсоне, админздания и магазина в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии в Херсонской области ранения получили семь человек.