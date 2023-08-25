Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении на странице президента в Facebook.
"Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора", — назвали в пресс-службе темы переговоров.
Зеленский также поблагодарил Турцию за постоянную и последовательную поддержку Украины.
Как сообщалось, 22 августа ряд СМИ сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным.