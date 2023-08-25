Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не гарантировал безопасности главарю "ЧВК Вагнер" Евгению Пригожину после его попытки организовать мятеж в России, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило белорусское госиздание Белта.
"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это. во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел".
Он также заявил, что дважды говорил с Пригожиным о безопасности.
"Мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла". − "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите".
Он также уверят, что Путин не может стоять за покушением на Пригожина − мол, "очень грубая работа".
"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", − заявил Лукашенко.
Предыстория:
- Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в Бахмуте, но в конце весны ушла в полевые лагеря.
- 24 июня ЧВК "Вагнер" начала вооруженный мятеж в России из-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь".
- Министерство обороны Беларуси 11 июля заявило, что на беларусских полигонах будет происходить "обмен опытом" между наемниками ЧВК "Вагнер" и Вооруженными Силами Беларуси. 14 июля под Осиповичами уже проходили занятия наемников с подразделениями территориальных войск РБ.
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.