В Минвосстановления рассказали, сколько объектов ЖКХ уже готовы к зиме

Вицепремьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что к отопительному сезону подготовили уже порнад 70% объектов ЖКХ, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Ход подготовки к новому отопительному сезону обсудили во время проведения Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/24 года представители НЭК "Укрэнерго", ПАО "Центрэнерго", ЧАО "ДТЭК", ЧАО "Укргидроэнерго", начальники Сумской, Запорожской и Черниговской ОВА.

"Двигаемся в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону. По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовности объектов ЖКХ. Продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования" , - отметил Кубраков.

По его словам, к 1 октября ожидается 100% готовность объектов ЖКХ.

Он подчеркнул, что в настоящее время восстановлена тепловая часть практически всех ТЭЦ, продолжаются плановые работы по ремонту генерирующего оборудования для достижения соответствующего уровня готовности к началу отопительного сезона.

Также идет системная работа над привлечением международной технической помощи, формирование резервного фонда запчастей и оборудования для нужд объектов критической инфраструктуры.

Напоминаем:

Закачка газа в газохранилища в рамках подготовки к новому отопительному сезону происходит с опережением графика - в настоящее время в ПХГ уже закачано около 13 миллиардов кубометров топлива.