Министр обороны: Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17
Латвия передала в использование Украины еще один вертолет Ми-17, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.
"Национальные Вооруженные Силы Латвии передали в Украину очередной вертолет Ми-17", – написала она.
Мурниеце отметила, что Украина успешно воюет и возвращает себе оккупированные территории. По ее словам, Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной победы в войне против России.
Помощь Украине от Латвии
Напомним, Латвия является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.
В частности, недавно парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.
Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников.