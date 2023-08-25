Маляр: Кабмин принял введение электронного документооборота для ВВК

Кабинет министров Украины принял введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает ее Telegram-канал.

Для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих во время прохождения ВВК и упрощения процедур реализации постановлений ВВК для военнослужащих (оформление отпусков, увольнения) Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между:

военными частями,

заведениями здравоохранения,

территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

До настоящего времени все документы, связанные с прохождением ВВК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего передавались в бумажном виде, что, по словам заместителя, существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего. Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения.

Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК. Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья.

выдержки из приказов воинской части.

"Для этого во исполнение постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение" , - сообщила Маляр.

По ее словам, этот шаг является частью системной работы правительства Украины по улучшению усовершенствования работы военно-врачебных комиссий.

Мобилизация в Украине

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине введена всеобщая мобилизация. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля.

Этот правовой режим будет действовать в Украине по меньшей мере до 15 ноября 2023 года.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что получил обращение от военных о предоставлении им возможности усилить мобилизацию.

Однако сразу добавил, что "следует навести порядок с военкоматами и ВВК и тогда говорить о том, как усиливать мобилизацию".