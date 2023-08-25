Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

В течение суток на фронте состоялось 35 боевых столкновений, защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника".

В то же время в течение суток враг нанес 2 ракетных и 39 авиаударов, совершил 72 обстрела из РСЗО. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 2 крылатые ракеты "Калибр" и 1 ударный БпЛА "Shahed-136/131".

В течение суток состоялось 35 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 4 населенных пункта Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиаудары в районах Красного Става Харьковской области, Твердохлебово, Макеевки Луганской области и Веселого Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Временки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Дмитровка, Никольское, Херсон, Днепровское Херсонской области.