Зеленский провел совещание по итогам своих визитов в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 августа, провел длительное совещание по итогам своих визитов в Европу, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечернем обращении главы государства в Facebook.

"Провел сегодня совещание по итогам визитов. Длительное совещание. Вопрос координации именно по самолетам. Подготовка новых оборонных пакетов — именно с таким наполнением, которое нужно нашим воинам и о котором они мне говорили, когда посещал фронт" , — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что все договоренности, которые удалось привезти домой от наших партнеров, уже начали реализовывать.

"Прежде всего самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники — это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные — максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров — полное обеспечение готовности Украины" , — сказал президент.

Зеленский отметил, что задачей для всех является максимальное приближение момента, когда F-16 помогут нам держать подальше российских террористов.

Отметим, на этой неделе Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию.