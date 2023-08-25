Bloomberg: Иран договорился с США о смягчении санкций
Иран договорился с Соединенными Штатами Америки о смягчении санкций. Это позволит стране увеличить поставки нефти в Китай, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание пишет, что это было сделано для того, чтобы удержать рост цен на топливо в США. Также это может сказаться на поставках российской нефти в Азию, поскольку Иран станет более активно конкурировать на этом направлении с РФ.
"Вашингтон смог договориться с иранскими властями об обмене арестованными гражданами и замедлении обогащения урана", - пишет Bloomberg.
Договоренность Ирана с США уже повлияла на Россию
В итоге ежедневный экспорт иранской нефти в Китай вырос в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки, что является максимумом с 2018 года. Издание отмечает, именно это стало одной из причин недавнего снижения цен на нефть.
А поставки российской нефти морем за последний месяц снизились до 2,84 млн баррелей, что на 1,5 млн баррелей меньше, чем в середине мая. В целом ее поставки в Азию упали за этот срок на 30%.
Ситуация с российской нефтью
В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.
Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.
В июле сообщалось, что доходы России от нефти и газа сократились более чем на четверть прошлого месяца на фоне снижения цен на нефть и ограничения поставок газа в Европу.