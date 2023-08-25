Удары дронами по бригаде россиян в Крыму: стали известны подробности

Украинская разведка совместно с СБУ нанесла удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. Сейчас можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят информированные собеседники УП в СБУ.

"Сегодняшний (25 августа - ред.) удар по 126 бригаде Черноморского флота РФ - совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ.

По оккупантам успешно отработали беспилотники".

Точное количество дронов не называют, но отмечают, что это была группа БПЛА.

Собеседники УП отмечают, что сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян.

Были поражены и места хранения боеприпасов.

Также получила серьезные повреждения военная техника.

По словам источника, оккупанты оказались не готовы к спецоперации СБУ и ВСУ:

"Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага".

В СБУ прогнозируют еще больше "сюрпризов" для оккупантов в будущем.

Напомним: