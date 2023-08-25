Удары дронами по бригаде россиян в Крыму: стали известны подробности
Украинская разведка совместно с СБУ нанесла удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. Сейчас можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят информированные собеседники УП в СБУ.
"Сегодняшний (25 августа - ред.) удар по 126 бригаде Черноморского флота РФ - совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ.
По оккупантам успешно отработали беспилотники".
Точное количество дронов не называют, но отмечают, что это была группа БПЛА.
Собеседники УП отмечают, что сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян.
Были поражены и места хранения боеприпасов.
Также получила серьезные повреждения военная техника.
По словам источника, оккупанты оказались не готовы к спецоперации СБУ и ВСУ:
"Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага".
В СБУ прогнозируют еще больше "сюрпризов" для оккупантов в будущем.
Напомним:
- В ГУР сообщили, что украинские войска 25 августа нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.