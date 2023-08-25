Россияне изъяли бортовые самописцы из обломков самолета Пригожина

Следственный комитет РФ получил бортовые самописцы с самолета главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился 23 августа. Российские власти утверждают, что Пригожин был на борту и погиб, сообщает Украинская правда.

﻿Об этм сообщает Следком России.

"Во время первичных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. Сейчас также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы".

После аварии Следком РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК).

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