Генштаб: в Украине уничтожено еще 640 российских оккупантов
Вооруженные силы уничтожили еще 640 российских захватчиков и десятки их техники, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 260270 (+640) человек,
- танков - 4390 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 8539 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 5379 (+18) ед,
- РСЗО - 726 (+2) ед,
- средства ПВО - 497 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4367 (+11),
- крылатые ракеты - 1411 (+2),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед,
- специальная техника - 804 (+2).
Данные уточняются.