День авиации Украины: в Воздушных силах озвучили военную статистику
С начала широкомасштабного вторжения авиация Воздушных Сил совершила более 14 тысяч боевых вылетов, сообщает Деловая столица.
Сегодня, в последнюю субботу августа, традиционно отмечается профессиональный праздник украинских авиаторов — День авиации Украины.
Уже десятый год подряд, когда на Украину коварно напали московиты, этот день проходит без торжеств и парадных устроений. И особенно теперь, когда украинские летчики и представители других авиационных специальностей ежедневно рискуют своей жизнью, защищая украинское небо и уничтожая российских оккупантов.
С начала широкомасштабного вторжения московской орды авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины совершила более 14 000 боевых вылетов. 6 тысяч из них – на боевое впечатление противника, а около 7 тысяч – на истребительное авиационное прикрытие.
"Десяти пилотов стали Героями Украины, сотни авиаторов — кавалерами высоких государственных наград. Многие герои-летчики потеряли за время войны, и особенно — после зловещего дня 24 февраля 2022 года. Есть потери и среди личного состава, осуществляющего наземное обеспечение полетов авиации. Поэтому сегодняшний день — это, прежде всего, день благодарности всем авиаторам за героизм, профессиональность, честь, достоинство, патриотизм и преданность украинскому народу, день чествования погибших героев, отдавших дороже всего, защищая родную землю от оккупанта, — свои жизни", — говорит начальник авиации Командования ПС ВСУ Сергей Голубцов.