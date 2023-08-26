День авиации Украины: в Воздушных силах озвучили военную статистику

С начала широкомасштабного вторжения авиация Воздушных Сил совершила более 14 тысяч боевых вылетов, сообщает Деловая столица.

Сегодня, в последнюю субботу августа, традиционно отмечается профессиональный праздник украинских авиаторов — День авиации Украины.

Уже десятый год подряд, когда на Украину коварно напали московиты, этот день проходит без торжеств и парадных устроений. И особенно теперь, когда украинские летчики и представители других авиационных специальностей ежедневно рискуют своей жизнью, защищая украинское небо и уничтожая российских оккупантов.

С начала широкомасштабного вторжения московской орды авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины совершила более 14 000 боевых вылетов. 6 тысяч из них – на боевое впечатление противника, а около 7 тысяч – на истребительное авиационное прикрытие.